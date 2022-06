El Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona ha enviat a judici quatre policies nacionals per un delicte de lesions per la seva actuació l’1-O a la zona de l’escola Ramon Llull, a la Diagonal amb Marina de lacapital catalana. També processa per atemptat a l’autoritat i deixa a punt de judici Roger Español, un votant que en la mateixa actuació va perdre un ull per l’impacte d’una bola de goma dels antiavalots de la Policia Nacional. En canvi, arxiva la causa contra set agents més. El magistrat considera que el cap del grup va ordenar una actuació desproporcionada i els altres tres van disparar boles de goma o donar cops de porra indegudament.

A la interlocutòria, de 12 pàgines, el magistrat explica que els agents de la Policia Nacional van tenir reunions operatives com a mínim el 29 i 30 de setembre, en les quals es van distribuir els diversos grups i zones on actuarien si calia. Els caps de grup van inspeccionar els col·legis de la seva zona designada per conèixer-ne la ubicació i accessos.

L’escrit del jutge remarca que la llei estableix que l’actuació de la policia sempre ha d’evitar ser «abusiva, arbitrària o discriminatòria» ni que comporti «violència física o verbal». A més, els agents han de mantenir en tot moment «un tracte correcte i acurat en les seves relacions amb els ciutadans, a qui procuraran auxiliar i protegir». Per argumentar el processament dels agents, el magistrat relata l’actuació dels agents que es veu en un vídeo i conclou que es van disparar boles de goma a menys de 25 metres de distància i que no hi havia cap «situació excepcional, amb agressions directes o de perillositat extrema» que justifiqués l’ús d’aquesta arma. Quant a Roger Español, abans de rebre l’impacte, els vídeos el mostren llançant una tanca contra un agent i donant una puntada a una altra tanca que impacta per darrere a un altre policia, tot i que no es van patir lesions.

Per tot això, el jutge processa Español per les escomeses als policies i els quatre antiavalots per la seva actuació: l’escopeter per no respectar els protocols de llançament de boles de goma; el cap de grup per ordenar l’ús de boles de goma de forma indeguda i ser el primer a utilitzar la porra contra persones assegudes a terra; i dos agents més per fer servir la la porra de manera indeguda.