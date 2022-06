El PSC ha reconegut que el grau d’execució de les inversions en infraestructures a Catalunya per part del Govern espanyol és «baix», però ha apuntat que el Govern també té «deures pendents». «De cada tres euros invertits els últims deu anys, dos els ha posat el Govern espanyol i un, la Generalitat», va denunciar el diputat Jordi Terrades. El PSC ha elaborat dos informes sobre les infraestructures de la Generalitat, i denuncia que en l’última dècada hi ha hagut una davallada del 60% d’inversió. També enumera fins a 67 actuacions que han estat «compromeses» i que no s’han executat. D’altra banda, han instat el Govern a detallar a la Bilateral d’Infraestructures de divendres on destinaran els 759 milions d’euros de la disposició addicional tercera.

Terrades va admetre que les dues administracions tenen «deures pendents». Amb tot, va dir que la Generalitat té «obres anunciades al llarg de deu anys que no han passat de la fase d’anunci». «Alguna té projecte, però després no acaba ni reflectint-se en els pressupostos», es va queixar i va recordar que el «reequilibri territorial» també passa per la inversió en infraestructures. D’altra banda, Terrades va considerar que el Govern tindrà «una oportunitat magnífica» d’assenyalar on van els 759 milions d’euros que el Govern espanyol ha de transferir en compliment de la disposició addicional tercera. Entre les actuacions no executades hi ha la posada en servei de la T-Mobilitat, que acumula anys de retard; o les línies de metro de Barcelona. Al Bages, Berguedà i Solsonès, el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Abrera i el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Al Baix Llobregat, l’intercanviador de Quatre Camins a Sant Vicenç dels Horts. Al Barcelonès Nord, un pla de mobilitat per transformar la C-31. A Girona, la variant de les Preses i la variant d’Olot. A Tarragona, el tren-tram del Camp de Tarragona. A les Terres de l’Ebre, el desdoblament de l’eix de l’Ebre a la C-12. I a Lleida, el pla de Rodalies i la reforma de la C-28 entre Vielha i Vaquèira, entre d’altres.