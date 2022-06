La ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon, va comparar ahir Escòcia amb països de grandària similar, com Suïssa i Finlàndia, en llançar la seva campanya per convocar un segon referèndum sobre la independència de la regió. Sturgeon va donar a conèixer el primer d’una sèrie de documents destinats a argumentar els avantatges d’una Escòcia independent, que porta per títol «Independència en el Món Modern. Més saludable, feliç i just: Per què no, Escòcia?».

De 72 pàgines, aquest document compara la situació d’Escòcia -unida al territori britànic des de 1707- amb fins a deu països de la mateixa grandària o menor, països amb «nivells de pobresa infantil» més baixos i també una «major innovació i productivitat». Sturgeon justifica la convocatòria d’un segon referèndum -després del primer celebrat en 2014- perquè Escòcia no va votar pel Brexit. Els problemes «han empitjorat» pel Brexit i perquè «no som independents», va dir Sturgeon, qui vol que aquesta consulta es faci de manera «legal», per la qual cosa necessitarà el vistiplau del Govern britànic i el Parlament de Westminster. Sturgeon va convidar ahir el primer ministre britànic, Boris Johnson, a asseure’s per a negociar sobre l’«indiscutible mandat» que el seu Executiu té per a la celebració de la consulta a finals de l’any que ve.