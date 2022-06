Un any i mig després de ser condemnada a més d’una dècada de presó per organitzar una banda criminal, la cúpula del partit neonazi grec Alba Daurada es va asseure ahir novament al banc dels acusats, aquest cop al judici d’apel·lació sol·licitat per la seva defensa. La primera sessió va començar amb hores de retard perquè alguns advocats no van aconseguir arribar a temps al tribunal a causa d’una multitudinària manifestació antifeixista que havia col·lapsat el trànsit a tota la zona.

El primer dia va arrencar, a més, amb la sol·licitud d’ajornament per part de l’advocat del líder del partit, Nikolaos Mijaloliakos, qui va argumentar que el seu defensat no hi havia pogut assistir perquè s’està recuperant d’una llarga convalescència a l’UCI després de contraure el coronavirus. Un dels acusats més coneguts, l’eurodiputat Yannis Lagós, va causar alteració a la sala quan va declarar-se pres polític en ser cridat a declarar.