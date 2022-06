La Fiscalia demana tres anys de presó i 3.600 euros de multa per a Angela Dobrowolski, exparella del productor televisiu Josep Maria Mainat, acusada d’haver cobrat dos xecs bancaris per valor de 4.100 euros del compte del seu exmarit falsificant la signatura.

Dobrowolski, que acaba de ser processada per intentar matar Mainat injectant-li insulina el juny del 2020, serà jutjada pel suposat cobrament fraudulent dels xecs el juliol en un jutjat penal de Barcelona, segons fonts jurídiques. En el seu escrit de qualificació, la Fiscalia acusa Dobrowolski d’un delicte continuat d’estafa, un altre de falsedat documental i un tercer d’ús de document d’identitat autèntic per qui no està legitimat. La presumpta estafa per la qual serà jutjada Dobrowolski es va cometre l’agost del 2020, mesos després del suposat intent d’assassinat del seu exmarit, i va motivar que els Mossos d’Esquadra la detinguessin per segona vegada.