Rússia i Ucraïna van ser incapaços ahir d’evacuar als centenars de civils refugiats a la planta química d’Azot, l’últim reducte de la resistència ucraïnesa a la ciutat de Severodonetsk, presa gairebé íntegrament per les tropes russes i on es repeteix la situació que es va donar fa més d’un mes a la fàbrica Azovstal de Mariúpol.

Segons els separatistes prorussos, l’evacuació, anunciada per Moscou dimarts, es va frustrar per culpa de les forces de Kíiv, que van obrir foc contra els militars russos a prop del lloc de sortida dels civils. «Nosaltres cessem el foc i organitzem un corredor de l’entrada a la fàbrica fins a la sortida de Severodonetsk, però a les 08.10 hores (05.10 GMT), la part ucraïnesa va començar a disparar», va dir Alexandr Nikishin, representant de les milícies populars de Lugansk.

Segons la font, només un home de 74 anys va sortir de la planta entorn de les 04.00 GMT, però aparentment no perquè fos informat de l’evacuació. Va indicar que només en un dels refugis antiaeris a la zona de la planta hi ha uns 70 civils, i «cap sabia que avui [ahir per al lector] s’obriria un corredor humanitari». «El funcionament del corredor [humanitari] ha estat aturat avui», va especificar, i va afegir que les «negociacions amb la part ucraïnesa continuaran».

Més tard, va precisar que vuit persones més havien estat evacuades dels voltants de la planta química, on es troben entre 500 i 1.200 civils, segons diverses fonts.

Fins a l’hora de tancar edició, Kíiv no s’havia pronunciat sobre l’evacuació de la planta química d’Azot, encara que un responsable militar ucraïnès va acusar les forces del Kremlin de bombardejar la fàbrica en les últimes hores, la qual cosa va causar «greus danys».