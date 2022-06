El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz reactivarà la peça del cas 3% que segueix en instrucció, la relativa al presumpte finançament de Convergència Democratica de Catalunya (CDC) a través de la productora de televisió Triacom, amb la presa de declaració de cinc nous imputats, que compareixeran entre el 12 i el 14 de juliol davant seu a través de videoconferència.

En una providència, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 ha fixat per al primer dia la declaració de Diego Garzón Uribe i dels seus dos fills, Diego i David Garzón López. Dos dies més tard ho faran Gonzalo i Esteve Niubó Mir. La citació obeeix a una petició d’Anticorrupció, que distingeix entre els Niubó, residents al municipi de Mollerussa, i els Garzón, encarregats de fer instal·lacions, encara que totes dues famílies formarien una presumpta cadena de facturació falsa des de Triacom per finançar CDC, informa Europa Press. Un jutjat de Lleida va remetre a l’Audiència Nacional aquesta part de la trama per a la seva incorporació a la part del 3% encara en instrucció.

Una setmana abans el jutge Pedraz prendrà declaració als principals imputats d’aquesta peça: l’exgerent de TV3 i administrador de Triacom, Oriol Carbó, l’exdirector de Meteocat Oriol Puig i l’administrador d’Hispart, Juan Manuel Parra.

El fiscal Anticorrupció adscrit al cas, José Grinda, sostenia a l’escrit en què va instar la compareixença que, «segons es desprèn de la documentació obtinguda del Meteocat, i recull l’informe policial de 27 d’abril del 2022, hi va haver un procés de licitació fraudulent i un cobrament de Triacom de 70.800 euros (amb data final de 3 de febrer del 2016) malgrat no existir cap treball ni servei que ho justifiqués».

En aquesta peça del cas 3%, el jutge Pedraz investiga «una singularitat dins del patró de comportament habitual» seguit per al finançament il·legal de CDC. En lloc de fer-se a través de donacions a les seves fundacions. Catdem i Fòrum Barcelona, el jutge explica que es va recórrer a Triacom Audiovisual i en particular al seu representant, Oriol Carbó. Així es va pagar a Joan Manuel Parra el deute que el partit va contreure amb la seva empresa de producció audiovisual, Hispart, per la campanya electoral del 2010. Van ser 750.000 euros que Triacom va pagar en benefici de CDC a través de factures falses.

En una resolució, el magistrat explicava que durant la instrucció s’havia detectat «un possible patró d’actuació que revela que Triacom hauria estat utilitzada per complir diferents funcions». A més de cobrir el deute contret per CDC amb factures falses, rebia els diners que en realitat responien a donacions de certes empreses, com Telefónica, i pagava les despeses particulars de persones «lligades directament i indirectament» al partit, com l’alcalde de Fondarella, Joan Reñe; Anna Vidal, esposa d’Oriol Pujol, i Sandra Buevaron, esposa de l’ex alt càrrec convergent David Madí, imputat a Voloh.