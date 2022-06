La «desaparició» de l’escot de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, al llarg de la seva intervenció a Els Matins de TV3 ahir va generar nombroses queixes i comentaris per un aparent cas de censura en la realització del programa. La polèmica va saltar pel contrast entre els plans que va mostrar Patrícia Plaja amb tot just uns minuts de diferència: en les primeres imatges s’apreciava una Plaja amb un escot que va desaparèixer en les imatges posteriors, al retorn de la publicitat.

En un lapse de tot just 25 segons, els que es va tardar a reprendre l’emissió del programa per una pausa publicitària, els responsables del programa li van agafar la samarreta amb unes agulles per tapar-li l’escot i evitar que es veiés l’escot, com va observar la periodista Anna Punsí al seu compte de Twitter. La periodista Mayka Navarro, present al programa, va criticar la decisió i va decidir mostrar el seu escot durant l’emissió, i va iniciar en directe la polèmica.