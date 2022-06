El Govern del Regne Unit va confirmar ahir que seguirà endavant amb el seu pla per enviar els sol·licitants d’asil a Ruanda, malgrat les nombroses demandes legals que van obligar dimarts a suspendre el primer vol.

La ministra de l’Interior, Priti Patel, va dir a la Cambra dels Comuns que l’Executiu de Londres «segueix compromès» amb el programa acordat amb Kigali per més de 120 milions de lliures (140 milions d’euros) i va condemnar els qui «denigren» el país africà «sense saber del que parlen». Patel va reiterar la seva «sorpresa» per la intervenció a última hora del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que va portar a anul·lar l’enlairament del Boeing 747 des d’una base militar anglesa, però va indicar que «ja han començat els preparatius» per organitzar un pròxim vol.

Després de la decisió d’aquesta cort, que no està vinculada a la Unió Europea sinó al Consell d’Europa, del qual el Regne Unit és membre, sectors del Partit Conservador han demanat al Govern que es desvinculi de la Declaració Europea de Drets Humans de 1953 que l’apuntala, i que paradoxalment aquest país va contribuir a elaborar. El primer ministre, Boris Johnson, ja ha indicat per la seva banda que pot ser necessari «canviar la llei» a fi de poder enviar a Ruanda els sol·licitants d’asil que arribin a Anglaterra per rutes irregulars, després de la qual cosa ja es quedarien en aquest país.

Patel va destacar ahir que el TEDH no va declarar «il·legal» el pla britànic en el seu conjunt sinó que només va prohibir de manera cautelar la deportació de tres migrants (de set passatgers previstos), fins que la Justícia anglesa es pronunciï sobre la iniciativa el juliol.