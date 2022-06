La Generalitat ha demanat al Comitè Olímpic Espanyol (COE) i al ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, que valorin l’opció de presentar una candidatura catalana «guanyadora» als Jocs d’Hivern de 2030, davant la impossibilitat de tancar un acord amb el Govern d’Aragó pel seu «anticatalanisme».

En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va admetre ahir que les negociacions per a una candidatura conjunta amb Aragó estan en una situació «complicadíssima» i en un «punt de no tornada», malgrat els «esforços» i el «treball tècnic» realitzat des de la part catalana. La santpedorenca va atribuir aquest naufragi en les negociacions a l’actitud del govern aragonès per haver anteposat «criteris polítics», plantejar propostes «erràtiques» i «incoherents», fer «emergir l’anticatalanisme» i dedicar «insults» al president del COE, Alejandro Blanco, que «ha dut a terme una negociació rigorosa i tècnica», va defensar Vilagrà. I va advertir que no es pot deixar escapar l’«oportunitat» d’aconseguir aquesta candidatura olímpica.

Vilagrà va llançar un missatge al COE, però també al ministre Iceta, recordant que és del PSC. «Crec que ell no deixarà l’oportunitat de tenir opcions olímpiques. Si la candidatura amb Aragó ha estat impossible, no per culpa de la part catalana, ara ens toca obrir una nova etapa», va plantejar. «Proposem que es valori l’opció d’una candidatura catalana», va asseverar Vilagrà. «Fa temps que estem preparats, ens hem guanyat la posició perquè hem treballat de forma seriosa durant temps i no entendríem que aquesta opció no estigués sobre la taula». Va descartar postular-se als Jocs del 2034 i va reafirmar que Catalunya pot optar als del 2030 «amb una candidatura potent, competitiva i guanyadora», si bé va recordar que la decisió recau en la COE, que és qui hauria de «liderar» aquesta proposta davant el COI.

D’altra banda, Stop JJOO v adenunciar ahir davant del Síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau la campanya publicitària del Govern a favor dels Jocs per considerar que intenta «crear un clima favorable als jocs» i que «vulnera el principi de neutralitat institucional». La plataforma al·lega que l’espot de 30 segons que ha difós la secretaria general d’esports no respecta el debat igualitari que hi ha d’haver entre detractors i favorable segons la Llei de Consultes de Catalunya. El vídeo en qüestió, que està penjat al canal de YouTube d’Esports i que s’ha emès en mitjans de comunicació de la CCMA, presenta diverses imatges del Pirineu i eslògans com «Una oportunitat per tornar a brillar i enamorar el món sencer». La Llei de Consultes de Catalunya diu en el seu article segon que les consultes populars no referendàries estan presidides pel principi de neutralitat institucional.