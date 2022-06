Espanya rebrà entre 4.000 i 6.000 milions d’euros addicionals en fons europeus, per sobre dels 70.000 milions assignats inicialment a compte del programa Next Generation EU.

Tal com explica la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a finals de juny la Comissió Europea recalcularà les assignacions de quantitats a cada país, després de tenir en compte l’evolució real del Producte Interior Brut (PIB) el 2020 i 2021. La pitjor evolució relativa del PIB espanyol, la recuperació postcovid del qual va més lenta que la dels principals socis europeus, farà a Espanya creditora d’un major volum d’ajudes. Segons les estimacions de la directora de la consultora LlYC per a la Unitat de Projectes Next Generation EU, Paloma Baena, en un document publicat ahir, el recàlcul farà arribar a Espanya entre 4.000 i 6.000 milions d’euros addicionals. Segons altres fonts coneixedores del procediment europeu de recàlcul dels fons Next Generation EU, aquesta forquilla de quantitats està en línia amb la xifra oficial que es farà pública properament.

En mitjana, el PIB de l’eurozona va recuperar el nivell prepandèmia en el primer trimestre del 2022; en el cas de l’economia espanyola, es preveu que això passi en el segon semestre del 2023, segons el Banc d’Espanya. Aquest desfasament està al darrere de la major assignació de fons a Espanya. Que finalment siguin 4.000 o 6.000 milions dependrà, en bona part, de la postura final dels països europeus sobre el criteri de repartiment.

Ahir, la consellera econòmica de la representació de la Comissió Europea a Espanya, María Canal Fontcuberta, va explicar a Efe, que per a fer ús de la major subvenció (la quantia de la qual no va precisar), Espanya haurà de revisar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) «i afegir noves inversions que justifiquin una necessitat de major finançament». La vicepresidenta Calviño ja ha explicat que el Govern està treballant en una addenda al PRTR per mobilitzar les transferències addicionals, així com el tram de crèdits assignat a Espanya, la utilització dels quals no va ser prevista en l’inicial Pla de Recuperació.