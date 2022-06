L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va concloure ahir que s’ha de rebutjar el recurs de cassació presentat per la defensa del líder d’ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, contra la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó com a eurodiputat. Al dictamen, l’advocat Maciej Szpunar avala una interlocutòria del Tribunal General de la Unió Europea dictada el desembre del 2020 en què la justícia europea va considerar que l’Eurocambra només va transmetre informació sobre una situació jurídica preexistent, derivada exclusivament de les decisions de les autoritats espanyoles. Així, el lletrat europeu estima que el TJUE va estimar aleshores encertadament que l’Eurocambra només podia «partir de la premissa que l’elegibilitat forma part del procediment electoral regulat pel dret dels estats membres», per la qual cosa la institució europea «no té competència per controlar les decisions nacionals». Junqueras va ser elegit eurodiputat en les eleccions al PE del maig del 2019, però, com que no va obtenir permís per anar a jurar o prometre acatar la Constitució espanyola com exigeix la normativa nacional, el seu escó va ser declarat vacant per la Junta Electoral Central.