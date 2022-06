La militància de Junts ha ratificat David Torrents com a secretari d’Organització del partit, després que el secretari general de la formació, Jordi Turull, el va proposar per al càrrec malgrat que no va superar el mínim de vots necessaris al congrés que van celebrar a Argelers per formar part de l’executiva. En un comunicat, Junts va explicar ahir que les bases del partit també han ratificat la proposta de Turull perquè Ester Vallès –que tampoc no va superar el mínim de vots– i Lluís Guinó ocupin les dues vacants de l’executiva de la formació com a vocals.

La proposta del secretari general va quedar aprovada amb 1.162 vots a favor (62,41%) i 700 en contra (37,59%) en una votació en què van participar 1.862 afiliats, el 30,98% de la militància. Després dels resultats, Turull va celebrar la decisió de les bases perquè «demostra l’esperit unitari dels afiliats de Junts amb el seu vot». També va afirmar que la proposta per sumar Torrents, Vallès i Guinó a l’executiva obeïa a l’equilibri de l’acord de la candidatura unitària.