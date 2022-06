El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha citat a declarar com investigada el 6 de juliol la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, per la gestió que va fer la seva conselleria dels abusos a una menor tutelada per part del seu exmarit.

La sala civil i penal es va declarar ahir competent per instruir la causa contra Oltra i tretze investigats més en la causa, en apreciar «una sèrie d’indicis plurals» que «fan sospitar la possible existència d’un concert» entre la vicepresidenta i diversos funcionaris per «protegir la seva llavors parella o bé protegir la carrera política de l’aforada». La resolució judicial ha suscitat l’exigència de l’oposició que la vicepresidenta sigui destituïda de manera fulminant, mentre que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va mostrar el seu respecte a la justícia i el desig que tot s’aclareixi, i la coalició d’Oltra, Compromís, li van expressar el seu «suport incondicional».