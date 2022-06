El preu del gas natural a escala europea s’ha disparat un 50% els últims dies després que Rússia hagi anunciat una retallada del flux a Europa a través del Nord Stream, el gasoducte més gran del continent. El gegant rus Gazprom va anunciar dimarts la reducció d’un 40% dels enviaments, que dimecres va elevar a gairebé el 60%. El preu del gas natural al mercat de referència per a Europa (el TTF holandès) es va disparar fins als 132 euros per megawatt/hora (MWh) en la seva obertura ahir, amb puntes que van superar els 145 euros MWh durant la jornada.

La retallada russa suposa que els fluxos a través del tub gegantí cauran fins a 67 milions de metres cúbics per dia, una disminució del 33% en comparació de la xifra anunciada dimarts, quan el productor rus va dir que els fluxos es limitarien a 100 milions de metres cúbics per dia. Aquest preu de referència per a Europa afecta directament al preu de cotització del gas a Espanya i al seu torn també al preu de l’electricitat perquè les centrals de cicle combinat, carbó i algunes de cogeneració utilitzen gas en la seva producció. Si bé els governs espanyol i portuguès han tractat reduir l’efecte del contagi sobre la llum posar en establir un límit al preu del gas en el mercat elèctric de 40 euros MWh.