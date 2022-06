El Ministeri de Sanitat va puntualitzar que «no hi ha data determinada» per a l’administració de la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 en la població general, encara que va assenyalar que «en algun moment es posarà a tothom».

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va afirmar amb rotunditat ahir en una entrevista a La Sexta que «hi haurà quarta dosi per a tota la població», ja que «així ho ha decidit ja la Comissió de Salut Pública». No obstant això, fonts del Ministeri van detallar a Europa Press que «no hi ha hagut més novetats» respecte a les decisions preses la setmana passada i que, per tant, «no hi ha hagut grans canvis respecte a l’anterior».

L’estratègia de Sanitat, tal com relaten aquestes fonts, és començar a vacunar amb la quarta dosi els majors de 80 anys en una data encara indeterminada i després «anar baixant de grup d’edat a mesura que vagi evolucionant la situació», és a dir, com s’ha fet en les anteriors tres rondes de vacunació. «Ara el que falta decidir és quan», va apuntar la ministra. Darias va expressar que «probablement una data amb què es pot treballar com a possible és entorn de la tardor». «També, perquè estem esperant per a aquestes dates l’arribada de noves vacunes adaptades a variants, com així és als contractes que hem signat el Govern a través de la Unió Europea amb les companyies farmacèutiques», va reblar en l’entrevista Al rojo vivo.

Des del gener, aquesta quarta dosi ja s’està administrant a persones immunodeprimides, cinc mesos després de rebre l’anterior vacuna. La setmana passada la Comissió de Salut Pública va recomanar l’administració de la segona dosi de record en la població més vulnerable, persones internes de residències i persones majors de 80 anys. En aquell moment, en cap cas, el ministeri va parlar que s’aprovés per a tota la població.

Així doncs, el Ministeri de Sanitat va confirmar que tota la població rebrà una quarta dosi contra la covid-19, però que no serà immediatament, perquè primer, com ja va passar amb les tres anteriors, es començarà pels més grans i els interns de les residències i s’anirà baixant per trams d’edat. Així ho van detallar fonts del departament que dirigeix Carolina Darias, després que la ministra avancés a La Sexta que «hi haurà una quarta dosi per a tota la població» sense concretar quan, però apuntant a la «tardor» com la data més probable, perquè serà quan estiguin disponibles les vacunes adaptades a les noves variants.