Els infants de Berga es van fer seva la plaça de Sant Pere durant la Patum Infantil. Ahir al migdia ja hi havia moltes ganes de festa, i, a ritme del tabal, van fet saltar i ballar les diferents comparses: Turcs i Cavallets, les Maces, els Àngels, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous. Els canvis en les condicions del sorteig per obrir aquesta celebració va fer que molts dels participants ho fessin per primer cop. «Jo de ben petita volia fer alguna cosa a la Patum i per fi ho he aconseguit», explicava ahir la Mel, de 9 anys, que ha saltat amb els Nans Nous. L’onada de calor va arribar al seu punt màxim, pel que l’Ajuntament va decidir endarrerir l’inici. A Berga es va arribar ahir als 36 graus.

La Patum Infantil va fer vibrar de nou la plaça de Sant Pere amb la música de la banda de l’Escola de Música i el tabaler. Els infants van ballar i saltar plens d’emoció, hidratant-se molt sovint per la calorada. «Van tots xops de suor, però és el seu dia i la calor s’aguanta, són les ganes que tenen de passar-ho bé», explicava el cap de colla de les Guites de la Patum Infantil, Josep Garrido. Després de dos anys de parada per la covid, admetia que havia sigut una gran satisfacció tornar a veure’ls ballar i que se li ha tornat a posar «la pell de gallina».És una de les quetambé va debutar ahir, com la Mel, la Marina, de 9 anys. Al migdia tenia molt clar què havia de fer abans de començar el ball: «La meva feina és fer el ball i, quan els toca als altres, he de marcar la cantonada perquè sàpiguen per on han de tornar».

La Patum Infantil de lluïment va començat quan passaven uns minuts per les dotze i es va allargar durant una hora. Com és tradició, els encarregats d’obrir-la van ser els Turcs i Cavallets i després han continuat les Maces i els Àngels, les Guites, l’Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous. Seguidament, s’han fets els tirabols i s’han lliurat els premis de dibuix infantil de la Patum per tancar l’acte.

La Patum Infantil està considerada l’«escola de patumaires». Els assajos comencen dues setmanes abans i el divendres de Corpus els infants representen la seva pròpia Patum amb els mateixos elements que els grans.