Kíiv va celebrar ahir la recomanació de la Comissió Europea de concedir a Ucraïna l’estatus de candidat per a l’ingrés a la família europea, mentre intenta detenir l’ofensiva russa al Donbass, centrada des de fa setmanes en l’estratègica ciutat de Severodonetsk.

«És el primer pas en el camí cap a l’adhesió a la Unió Europea», va escriure el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a Twitter, després de la recomanació de la Comissió Europea d’atorgar a Ucraïna l’estatus de candidat per ingressar a la UE. Per a Zelenski, es tracta d’una «decisió històrica» que acosta a Ucraïna a la victòria. També el ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmytró Kuleba, va saludar la recomanació de Brussel·les als líders de la UE, que tractaran el tema en una cimera la setmana que ve. El cap de la diplomàcia ucraïnesa va assenyalar que el suport definitiu a la candidatura europea «serà una prova viva del lideratge europeu i un gran impuls per a les futures transformacions d’Ucraïna».

Moscou, al seu torn, va dir que seguirà de prop les decisions de Brussel·les sobre l’estatus d’Ucraïna com a futur nou membre de la UE, sobretot, en vista de les «transformacions» que sofreix el propi bloc, amb «l’enfortiment del component de defensa». El president rus, Vladímir Putin, va assegurar no obstant això durant la seva intervenció a la sessió plenària del Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg que Rússia «no té res en contra» del possible ingrés de Kíev a la família comunitària, per no ser un bloc militar.

Gairebé un mes després d’entrar a Severodonetsk, les tropes russes controlen la major part de l’urbs, però encara no han aconseguit buidar la zona industrial, on es refugien més de 500 civils i un nombre indeterminat de soldats ucraïnesos, alguns dels quals van començar a rendir-se ahir, segons Moscou. «Durant l’operació militar especial al territori de l’empresa Azot, a la ciutat de Severodonetsk, alguns militars ucraïnesos van prendre la decisió correcta i van començar a rendir-se», va afirmar el portaveu de les milícies prorusses, Andréi Marochko, en Telegram. Kíev fins al moment no havia confirmat que els seus combatents s’haguessin lliurat a les forces russes.

Quant a la situació dels civils que es refugien a la planta, la seva evacuació ara és impossible a causa d’intensos combats a la zona, segons el governador de Lugansk, Serhiy Gaidai. «L’evacuació d’Azot Severodonetsk és impossible», va dir.