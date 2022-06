La jutgessa que va dictar una mesura cautelarísssima obligant a suspendre els concerts de Patum de la plaça Cim d’Estela o bé a finalitzar-los a la 1 de la matinada complint amb el límit de 80 decibels, va emetre ahir una nova resolució en què suspèn totes les actuacions definitivament, tot i que en la jornada de dijous sí que es van ajustar als criteris estipulats en la cautelar. La resolució de la jutgessa va ser en resposta a les al·legacions presentades per l’Ajuntament dijous.

Davant d’això, el consistori va reprogramar els concerts d’ahir en dos escenaris alternatius. El primer de Cafè Trio, previst per a les 8 del vespre, es va fer a la plaça Viladomat, mentre que la resta, d’Esperit de Vi, La Fúmiga i Thug Life es van celebrar al local dels Castellers de Berga. Per altra banda, es va suspendre el de PD Ruïnoses. Estava previst que la jornada d’ahir conclogués a les 3 de la matinada.

Principalment, la jutgessa esgrimeix que la Policia Local va advertir que acabar els concerts a la 1 podria derivar en greus altercats públics, com ara baralles i allaus humanes. Amb el parer de la Policia Local, el consistori volia fer veure que era millor acabar les actuacions a les 4, però aquest argumentari es va acabar girant en contra de l’objectiu de l’Ajuntament.

En l’escrit, la jutgessa qüestiona totes i cada una de les tesis defensades pel consistori. Aquest defensava que els concerts es van començar a planificar des del mes de febrer, però la resolució assegura que no va ser fins a finals de maig quan es va encarregar l’informe sonomètric per a la llicència ambiental.

Per altra banda, el consistori assegura que s’ha vulnerat el termini de presentació d’al·legacions, però la jutgessa garanteix que s’ha respectat i recorda que «si l’Ajuntament entra l’escrit en 24 hores és perquè li convé pels seus interessos i no per limitació del termini legal.

A més, el govern municipal considera que sí que ja es van adoptar mesures, però la resolució argumenta que, a diferència de l’informe desfavorable dels serveis tècnics que conté dades sonomètriques certes, el de l’Ajuntament es basa en «una estimació i no va acompanyat de cap prova, mesurament ni dades tècniques de cap tipus».

Perla seva banda, en un comunicat Berga Residencial assenyala que no té res a veure amb la nova resolució i considera que la suspensió definitiva dels concerts és a causa de l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament. «Mai no s’ha volgut impedir la celebració dels concerts», sosté el centre.

De fet, Berga Residencial recorda que en els concerts de dijous de Corpus es va evidenciar un perfecte equilibri entre la seva celebració i el descans dels veïns, respectant les mesures imposades inicialment per la jutgessa».

El centre també justifica la decisió inicial de presentar una sol·licitud a la justícia. «A la vista del mateix informe municipal negatiu i la manca de garantia de l’Ajuntament respecte de la presa de mesures correctores, es va decidir traslladar al jutjat la sol·licitud de garantia d’aquestes mesures», argumenta el centre en el comunicat.

En roda de premsa ahir, l’Ajuntament va recordar la gran implicació que han tingut les entitats en l’organització dels concerts i va lamentar la nova resolució.

La regidora de Patum, Roser Valverde, va explicar que l’Ajuntament ha intentat fer un nou escrit d’al·legacions a l’última acta, però «la jutgessa no es mou», va lamentar.

L’edil també va criticar que en principi la resposta de Berga Residencial va ser positiva pel que fa a ubicar els concerts a la plaça Cim d’Estela. «Naixia de la voluntat de descongestionar la plaça i generar una proposta interessant», va recordar.