Un total de 137 persones han demanat l’eutanàsia en el primer any d’aplicació de la llei a Catalunya, de les quals 60 han completat ja el procés, que dura uns 47 dies de mitjana, acompanyades per un personal sanitari entre el qual hi ha escassos objectors de consciència: només 167 professionals.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, juntament amb la secretària general del Departament, Meritxell Masó, la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, i el president de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, Albert Tuca, van actualitzar ahir les dades de l’eutanàsia a Catalunya, a pocs dies que es compleixi el primer any d’aplicació de la llei nacional (el 25 de juny).

Argimon va fer una valoració positiva de l’aplicació de la normativa i va destacar que Catalunya té «tradició de mort digna», tant dins del sector sanitari com a través de moviments socials. Hi ha hagut 137 peticions d’eutanàsia, de les quals 78 han estat aprovades per la Comissió de Garantia i Avaluació i 60 han acabat el procés, podent tenir una mort digna. Del total de peticions, 77 són d’homes i 60 de dones, la majoria d’ells de més de 71 anys (75 casos).

Poden demanar l’eutanàsia els majors d’edat, amb nacionalitat espanyola o residència reconeguda, que pateixin una malaltia greu i incurable, amb un patiment insofrible, o un sofriment greu, crònic i impossibilitant, amb un patiment insuportable, certificat per personal mèdic. Totes les sol·licituds, que s’han de presentar dues vegades, han de ser aprovades per Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, després d’una avaluació com a mínim de tres metges i un jurista, en un procés que de mitjana dura 47 dies. «És un procediment molt garantista i ha de ser així; hi ha tres metges que ho comproven i un període de reflexió de la persona. En un any hi ha hagut 5 sol·licituds revocades pels propis malalts», va dir Argimon.