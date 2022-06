El comitè que està investigant l’assalt al Capitoli va intentar demostrar dijous que l’expresident dels Estats Units Donald Trump sabia que el seu pla per revocar el resultat electoral després de les eleccions era il·legal, en una jornada que es va centrar en la campanya de pressió que va patir el llavors vicepresident Mike Pence. Segons el comitè, Trump sabia que el pla per pressionar Pence abans i durant el 6 de gener del 2021 era il·legal i va seguir endavant de totes maneres, tal com va informar la cadena ABC News.