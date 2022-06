El llamp d’una tempesta seca que va caure divendres a la tarda a l’entorn del Pedraforca és, amb tota probabilitat, la causa del foc que es va declarar ahir a primera hora de la tarda a l’entorn de massís del Berguedà. A darrera hora del vespre el donaven per controlat tot i que no hi va haver confirmació oficial.

El foc del Pedraforca va afegir més neguit a un dia ja prou complicat a les comarques centrals, amb incendis encara actius des de dimecres tot i que estabilitzats al Solsonès, com el de Lladurs que és el que més preocupava pel potencial que podria tenir si s’escampés, i el d’Altés, a l’Alt Urgell. El Pedraforca es va afegir ahir a l’alarma generada pels focs a les comarques centrals i al conjunt de Catalunya. Els Bombers van rebre l’avís poc després de les 3 de la tarda i hi van enviar set dotacions terrestres i un helicòpter amb la intenció de marcar el perímetre. A aquesta hora hi havia una trenta de focs a Catalunya. «Hi ha hagut un primer moment que la situació era molt preocupant», van assegurar a Regió7 els alcaldes de Saldes i Gósol, Moisès Masanas i Lluís Campmajó, respectivament. A mesura que va anar avançant la tarda la situació va anar millorant. «S’ha atacat ràpidament amb un helicòpter i vàries dotacions terrestres». Tot i així l’helicòpter hi va deixar d’actuar a mitja tarda per atendre un altra avís d’incendi a Monclar d’Urgell. Això va generar neguit. Però a mesura que va anar avançant la tarda les sensacions van anar millorant. El foc es va produir en un lloc de molt difícil accés, al cantó de Sorribes. Entre la tartera del Pedraforca i una canal que va cap a Roca Roja. Seguiment dels llamps El llamp latent d’una tempesta seca que va caure a la zona divendres a la tarda o fins d’una que hi va haver dimecres hauria estat la causa del foc al Pedraforca. Precisament els Bombers van fer ahir un seguiment dels llamps que des de dimecres han caigut al Solsonès i a l’Alt Urgell, i van seguir amb helicòpters una ruta on n’havien caigut per detectar llamps latents i actuar ràpidament. La prioritat de l’operatiu al Solsonès i Alt Urgell era, ahir, mantenir estables els incendis fet que, segons els bombers, es va aconseguir. Això va fer que s’alliberessin mitjans aeris i terrestres per poder atendre altres focs. Als fronts del foc de Casteller de la Ribera s’estima que s’havien cremat prop de 330 hectàrees. A Lladurs unes 44. Ahir al migdia el cap de Bombers a la Catalunya Central, Santi Lleonart, va assegurar que els focs que preocupaven més eren els de Lladurs i el d’Altés ja que tenen unes «perímetres molt inestables» i pel potencial de massa forestal que poden arribar a cremar si no es controlen aviat. En el cas de l’incendi de Lladurs és de 50.000 hectàrees. Confiava tenir-lo controlat cap el vespre . Per altra part un camió de reforç de Bombers d’Ulldecona va bolcar la passada nit mentre participava a les tasques d’extinció del foc d’Altés. Els dos bombers que hi anaven van haver de ser atesos a l’hospital de la Seu d’Urgell. Ahir al matí van rebre l’alta.