Relleu al capdavant d’Air Europa. Tot just un any després d’assumir el càrrec de conseller delegat, Valentín Lago cedirà les regnes de l’aerolínia a Jesús Nuño de la Rosa, expresident d’El Corte Inglés. Així ho han acordat la companyia mallorquina i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), entitat dependent del Govern d’Espanya que des de finals del 2020 és el principal creditor de l’empresa. Les dues parts han reconegut la «gran tasca» per Llac, alhora que han remarcat que s’incorpora en un moment «determinant».