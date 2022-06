La Patum es va quedar ahir sense els últims cinc concerts previstos. L’Ajuntament va explicar que, després d’haver-ho parlat i consensuat amb les entitats, es va creure convenient no celebrar els concerts en el principal lloc alternatiu de divendres, el local dels Castellers de Berga, ja que, per davant, hi va passar el recorregut del passacarrers.

El regidor de Joventut, Isaac Santiago, va assegurar que els grups van entendre «perfectament» la situació, i que l’objectiu és reprogramar els concerts per més endavant. El consistori va esgrimir que no es podien fer «les actuacions amb les condicions òptimes d’espai i seguretat», ja que a l’exterior del local també hi havia un muntatge i era «inassumible» que els concerts coincidissin amb l’afluència de persones prevista en el passacarrers.

Els concerts previstos ahir, i que no es van poder celebrar, eren els de Pirat’s Sound Sistema, Sense Sal, Gertrudis, Brams i PD Toni Malé.

Divendres, davant la resolució de la jutgessa, que prohibia fer qualsevol actuació a la plaça Cim d’Estela, el consistori va recol·locar el concert de Cafè Trio a la Plaça Viladomat, i els d’Esperit de Vi, La Fúmiga i Thug Life a la seu de la colla castellera. El de PD Ruïnoses va quedar anul·lat.

La regidora de Patum, Roser Valverde, va assenyalar, en relació amb l’acta de divendres, que suspenia tots els concerts a la plaça Cim d’Estela que «és una cosa que ni nosaltres entenem ni entén el nostre equip d’advocats». De fet, Berga Residencial, que havia sol·licitat la mesura cautelaríssima, va reconèixer que en els concerts de dijous es va complir amb les mesures establertes per la jutgessa.

Santiago va aclarir, però, que «no són unes mesures que complíssim perquè ho va dir la jutgessa, sinó que ja les teníem preparades». Per la seva banda, la residència va argumentar que la demanda es presenta per «la manca de garantia de l’Ajuntament respecte de la presa de mesures correctores» en els dies previs als concerts.

Jornades complicades

Valverde va fer una valoració positiva de les actuacions d’abans d’ahir en les ubicacions improvisades a última hora i va fer un agraïment a totes les entitats, tècnics i treballadors de l’Ajuntament que «han posat temps i hores i celeritat per gestionar la situació».

En relació amb la successió d’esdeveniments dels últims dies, l’edil de l’àrea de Patum va reconèixer que «personalment, han estat uns dies molt complicats. Hem hagut d’intentar solventar la solució una mica com hem pogut. Quan ho haguem pogut digerir tot, tocarà fer una valoració conjunta de tota la situació i de com hem arribat fins aquí», va acabar assegurant.

L’Ajuntament reitera que no entén la demanda del centre Part inicial de la jornada de passacarrers d’ahir lluïda sense ser excessivament atapeïda, amb una sensació de calor que encara es va fer notar tot i que el sol ja no queia amb intensitat a l’hora d’inici, a 2/4 de 8 del vespre. Tot i ser dissabte, cosa que podria propiciar que una allau de persones de fora de la comarca assistissin a la festa, aquest diari no va copsar un augment de públic respecte a dies anteriors (especialment dimecres i dijous). Això sí, els presents a la plaça van viure els primers salts amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia. També s’ha de destacar que a primera hora del vespre hi havia públic de totes les edats, des de nens molt petits fins a avis i àvies. Després de l’apoteosi inicial a la plaça, amb els salts de guites, maces i gegants, el focus es va traslladar als carrers del nucli antic, com dimecres, però amb un recorregut lleugerament diferent. Per exemple, com ja és habitual es va arribar fins a l’Hospital de Berga, on es va fer el tercer salt de la nit. Centenars de persones esperaven als afores del centre un dels moments més emotius de la jornada. Algunes anècdotes van ser que la guita va entrar a la sala d’espera d’urgències i que un grup de patumaires es va posar a animar una coneguda seva que estava ingressada i que va sortir al balcó. Ahir, es van fer un total de 18 salts en diferents places, algunes de les quals escollides per les parelles d’administradors. Estava previst que l’arribada a la plaça fos pels volts de les 3 de la matinada.