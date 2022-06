Més enllà dels salts, les aglomeracions i les empentes, dels moments apoteòsics, emotius i de gran valor sentimental que deixa la Patum de la represa, hi ha imatges que sobten a l’observador de la plaça Sant Pere. Elles porten trenes. I alguns nois, també. Per anar a Patum s’hi va amb roba que es guarda a l’armari de Corpus a Corpus. I en els darrers anys s’ha anat imposant progressivament fer-se un parell de trenes. Ratlla al mig, i trenes que comencen a dreta i esquerra i cauen per l’orella. Hi ha més versions, algunes de treball gairebé de professionals, però predomina a la plaça la imatge de les noies amb trenes.

En les darreres edicions de Patum ja se n’havien vist, però enguany la imatge ha estat molt dominant. És ja tendència, una moda patumaire.

De sobres és conegut que a la Patum cal anar-hi amb mocador, camisa per evitar les cremades, texans, barret i bon calçat. Però ara, elles, i alguns nois de cavell llarg, porten trenes. És fàcil veure noies que se les fan les unes a les altres abans de participar al Passacarrers o d’entrar a la Plaça de Sant Pere. El pentinat respon a un tema de comoditat, per a una mateixa i per als altres. Amb la trena, els cavell no molestes, ni els hi estiren, ni s’enganxen, ni es cremen i, al mateix temps, no molesten a la resta de persones que salten a pocs centímetres per la pressió de la gentada.

Regio7 va poder parlar amb tres joves de Bagà que dissabte es van fer trenes. Són la Clàudia Borrellas, la Martina Gelabert i la Paula Viñas. Quan van a Patum asseguren que sempre porten trenes. I expliquen que ho fan, per una banda per comoditat, però també perquè s’està convertint gairebé en «una obligació». La majoria de noies en porten. És con si es tractés del pentinat oficial.

Les joves destaquen que amb les trenes es protegeixen a elles mateixes de les tibades de cabells de les persones de darrere, i al mateix temps també molesten menys la resta. A més, en una Patum especialment càlida com la d’enguany són molt útils perquè provoquen menys calor que melenes llargues. «Si no portes trenes notes que et falta una cosa», asseguren. I potser, aviat, no se sentiran tant del grup.

En canvi, apunten que és menys comú veure visitants de fora de la comarca amb aquest pentinat, tot i que gràcies a les xarxes socials creuen que la moda també es pot generalitzarà entre aquests col·lectius.