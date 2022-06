Un total de 6.641.856 persones estan cridades a les urnes avui diumenge a les dotzenes eleccions autonòmiques d’Andalusia, fet que suposa un increment de l’1,5 % respecte al cens dels últims comicis celebrats el desembre del 2018.

A aquestes eleccions es presenten candidatures de 22 partits i cinc coalicions per obtenir algun dels 109 escons del Parlament andalús, encara que només onze presenten llistes a les vuit províncies de la comunitat.

Entre les onze formacions que presenten candidatures a tot Andalusia figuren, amb les mateixes denominacions, quatre de les cinc que han comptat amb representació al Parlament andalús durant l’onzena legislatura, és a dir el PSOE-A, PP, Ciutadans (Cs) i Vox , als quals se suma la nova coalició Per Andalusia, que aglutina IU, Més País, Verdes Equo i Iniciativa del Poble Andalús.

L’aliança compta també amb Podemos Andalucía i Alianza Verde, encara que aquests apareixen a les llistes com a independents després de registrar tard el nom de la coalició.

Endavant Andalusia-Andalucistas, que lidera Teresa Rodríguez, és una altra de les coalicions que ha registrat candidatures a les vuit províncies andaluses, igual que Andaluces Levantaos i Recortes Cero.

Per províncies, a Sevilla votaran 1,56 milions de persones; a Màlaga 1,23 milions; a Cadis un milió; a Granada 760.720; a Còrdova 645.744; a Jaén 521.935; ia Huelva, 401.894.

Per això, s’han disposat 3.795 col·legis electorals amb 10.189 meses electorals, que estaran ateses per 30.567 membres titulars i 61.134 suplents.

Almeria comptarà amb 808 meses electorals, a Cadis seran 1.523, 943 a Còrdova, 1.110 a Granada, 653 a Huelva, 889 a Jaén, 1.690 a Màlaga i 2.573 a Sevilla.

Jornada de reflexió

Els candidats de les principals formacions polítiques a la Presidència de la Junta d’Andalusia van passar el dissabte, jornada de reflexió a Andalusia, descansant en companyia dels seus familiars i amics després de protagonitzar aquest divendres els darrers mítings de la campanya de les eleccions de diumenge.

D’aquesta manera, el candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va gaudir d’un dia per Màlaga acompanyat de la dona i els fills. Durant una atenció a mitjans, va assegurar que «avui els meus plans són dedicar-los a la família», a la qual «he tingut molt descurada els últims dos mesos i mig com a conseqüència de la campanya», posant en relleu que «aquest dissabte els nens decideixen».