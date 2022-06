El Partit Popular va aconseguir un incontestable triomf a les eleccions autonòmiques d’Andalusia que es van celebrar ahir diumenge. Amb 58 diputats i el 42% dels vots amb el 99,63% escrutat que li garanteixen la majoria absoluta,fixada en 55 parlamentaris, enfront d’un PSOE que registra el seu pitjor resultat històric amb 31 escons i Ciutadans (Cs) es queda fora del Parlament després de ser soci del PP en el primer govern no socialista en la comunitat.

El popular Juanma Moreno aconsegueix d’aquesta manera la primera majoria absoluta a Andalusia des de 2008, quan el socialista Manuel Chaves va aconseguir els 56 escons després d’aconseguir 61 parlamentaris quatre anys abans. El PP obté més del doble d’escons i de suport en les urnes en relació a les autonòmiques de 2018 (quan va aconseguir 26 diputats i el 20,8% dels vots) i trenca tots els sostres històrics del partit a Andalusia, que només va guanyar les eleccions autonòmiques en 2012 amb Javier Arenas al capdavant amb 50 escons, encara que no va aconseguir aconseguir el govern pel pacte de PSOE i IU.

El PSOE empitjora el resultat de Susana Díaz en 2018, que va donar pas al primer govern sense presència socialistes de la història d’Andalusia amb la dada més sota del partit en eleccions autonòmiques quan va aconseguir 33 diputats, més d’un milió de vots i un percentatge de suport del 28%, superior a l’obtingut ara per Juan Espadas, que a més es queda a més de 15 escons de distància del PP sumant els escons de la resta de forces a la seva esquerra.

Vox repeteix com a tercera força política i és l’únic partit al costat del PP que creix en vots i escons en relació a 2018 fins a aconseguir els 14 diputats, dos més que en l’actualitat, però la seva pujada entorn de 10.000 vots ha deixat a la formació de Santiago Abascal lluny del seu objectiu d’exigir la seva entrada en el Govern amb el PP i ha estat insuficient per a frenar el creixement dels populars que ha permès a Moreno aconseguir la majoria absoluta.

La major reculada electoral el sofreix Cs, que amb el 3,2% dels sufragis es queda fora del Parlament andalús, on va aconseguir 21 diputats fa tres anys i mig per a convertir-se en soci de govern del PP després d’aconseguir un suport del 18,3%. La formació que lidera Juan Marín suma a Andalusia una nova garrotada després de desaparèixer a la Comunitat de Madrid i quedar-se amb un sol escó a Castella i Lleó.

Les forces a l’esquerra del PSOE, Por Andalucía, que integra a IU i Podem amb altres forces d’esquerra, i Adelante Andalucía, liderada per Teresa Rodríguez, es queden molt lluny dels 17 escons que van aconseguir conjuntament en 2018 i obtindrien per separat menys de la meitat, set, després de deixar-se més de 5 punts de suport en les urnes després de la divisió viscuda en el tram final de l’última legislatura. Por Andalucía aconsegueix cinc escons de la mà d’Inmaculada Nieto i Adenate Andalucía tres parlamentaris amb Teresa Rodríguez com a cap visible.

Les eleccions d’ahir van desactivar l’efecte de la denominada «Espanya buidad» a Andalusia després de la seva potent irrupció en les eleccions de Castella i Lleó.

La seva principal opció, la candidatura Jaén Mereix Més, s’ha quedat lluny d’obtenir representació malgrat superar el 5% dels vots a la seva província.