El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat per unanimitat el decret del Govern per donar resposta al 25% en castellà a l’escola. A les conclusions del dictamen, l’òrgan constata que la norma no vulnera ni la Constitució ni l’Estatut «pel que fa a l’omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular». El CGE també apunta que la norma no se salta la Constitució ni l’Estatut amb el criteri d’inaplicació de percentatges en l’ensenyament de l’ús de llengües. El consell executiu va aprovar el decret el 30 de maig, i ara caldrà que el Parlament el convalidi. L’informe al CGE, que no és vinculant, el van demanar Vox, Cs i el PPC.

D’acord amb el decret, el Departament d’Educació assumeix la responsabilitat «legal» dels projectes lingüístics, a més de la «inaplicació» de percentatges de llengua. El text, signat pel president del Govern, Pere Aragonès, i pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, concreta que els projectes lingüístics i les mesures adoptades que no s’ajustin als criteris i objectius bàsics que estableix el decret llei «han de ser revisats en el termini més breu possible» durant el curs 2022-2023 per tal que puguin adaptar-s’hi. Anteriorment, el CGE ja es va pronunciar, també favorablement, a la llei del català pactada per ERC, JxCat, PSC i ECP, com havien demanat els mateixos grups. En aquella ocasió, l’òrgan també va constatar que la norma no vulnerava ni la Constitució ni l’Estatut en l’omissió del castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament ni tampoc en no establir percentatges de català i castellà a l’escola, que consideren una decisió «política». De fet, apuntaven que amb la nova llei es dona «un ús més ampli» al castellà a l’escola. Aquesta maniobra va paralitzar l’aprovació de la llei a l’espera del dictamen, però finalment va ser aprovada pel Parlament. Pel que fa al decret, l’informe no ha paralitzat la norma, aprovada directament pel consell executiu. Pròximament, el decret haurà de ser convalidat a la cambra.