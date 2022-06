El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha convocat avui a la tarda una roda de premsa on anunciarà ja la renúncia definitiva a la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics (JJOO) d’Hivern del 2030. Fonts del govern espanyol i del COE van donar ahir per descartada la possibilitat de concórrer a la cursa per les reticències i entrebancs reiterats del govern d’Aragó a la candidatura conjunta aprovada pels equips tècnics. El COE treballa ara sobre la hipòtesi d’una candidatura per al 2034 que encara no està definit si tornarà a ser compartida entre Catalunya i Aragó o si –com ha plantejat la Generalitat- gravitarà bàsicament sobre el territori català.

La candidatura per als Jocs de 2030 es va donar definitivament per descartada la setmana passada, un cop fracassades totes les negociacions entre Aragó, d’una banda, i el COE i Catalunya de l’altra. L’última proposta ja en solitari del Govern català, la creació d’una candidatura únicament de Catalunya, no ha convençut Alejandro Blanco, que havia treballat fins ara per una entesa que permetés que els dos territoris assolissin un acord i estiguessin representats als jocs, tal com li havia demanat el president espanyol, Pedro Sánchez.

El COE i Catalunya ja havien rebutjat el passat 7 de juny el plantejament del govern aragonès, que després de despenjar-se de l’acord tècnic de repartiment assolit per les tres parts a finals de març va proposar una divisió per lots en que Aragó i Catalunya es quedaven una modalitat (masculina o femenina) de cada competició. La fórmula, segons Aragó, hauria garantit que aquests serien uns jocs «en igualtat» de condicions.

Fonts de l’executiu espanyol atribuïen la setmana passada les dificultats d’assolir un acord amb el president aragonès, Javier Lambán, a la competició electoral que manté amb el PP al seu territori i la proximitat de les eleccions autonòmiques del maig del 2023.

Fonts del Comitè Olímpic Espanyol en fan una lectura semblant i acusa Aragó d’haver torpedinat deliberadament els acords assolits sense tenir en compte els ingressos i la projecció que els Jocs haurien representat per al seu territori.

Les mateixes fonts recorden que el Comitè Olímpic Internacional (COI) hauria vist amb molt bons ulls una candidatura europea i als Pirineus, i asseguren que han fet tot el que han pogut per fer-la viable.

Ara, però «la candidatura dels Jocs per al 2030 està totalment descartada», apunten veus de la negociació, i el COE i el govern espanyol ja treballen per edificar una nova proposta de cara als Jocs Olímpics d’Hivern del 2034.

De moment, de cara al 2034 no hi ha cap formula descartada. No està clar si el govern espanyol acceptarà o no una candidatura de Catalunya en solitari o si intentarà de nou forçar un acord entre Catalunya i Aragó.

El Govern diu que Catalunya està preparada El Govern manté la candidatura per als Jocs Olímpics d’hivern després que el Comitè Olímpic Espanyol hagi descartat el projecte pel qual treballaven de cara al 2030 conjuntament amb l’executiu aragonès. Així ho va explicar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ahir es va trobar amb el president del COE, Alejandro Blanco. Vilagrà va lamentar que l’acord tècnic ha estat «torpedinat» pel govern de Lambán i es va queixar del «silenci clamorós» del ministre Miquel Iceta. La consellera va dir que el Govern «està preparat» i que «tècnicament és possible que presenti candidatura liderada només per a Catalunya». Per això treballen una proposta i la validaran territorialment mitjançant la Comissió Territorial de Jocs Olímpics. En aquesta Comissió Territorial hi ha representants els alcaldes del Pirineu que serien amfitrions d’alguna de les proves de l’esdeveniment, i també consells comarcals. Quan la proposta estigui presentada tècnicament, aleshores la presentaran al COE perquè l’elevi al COI. Vilagrà va insistir que el Govern «no vol perdre aquesta oportunitat» que representen els Jocs d’hivern. També es va preguntar per què cal esperar al 2034. De fet, així li ho va traslladar a Blanco. Amb tot, Vilagrà va reconèixer que «per calendari» potser no és possible fer-ho el 2030, però que a ella li toca «expressar-ho» en aquests termes. La consellera va evitar explicar les raons per les quals el COE ha pres la decisió de renunciar als Jocs.