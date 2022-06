Fernando González de Castejón, comte d’Atarés i marquès de Perijá, de 53 anys, va matar presumptament ahir la seva parella i una amiga i després es va suïcidaramb la mateixa arma curta, una de les que tenia exposades en un altar amb simbologia feixista que coronava el saló del seu pis al conegut carrer Serrano de Madrid. Als «sabíem que això passaria» d’alguns afins i les desavinences amb els seus veïns, acostumats a sentir com disparava a objectes com a diana al pati interior de l’edifici, s’hi suma una denúncia de la seva parella contra ell per maltractaments el 2018 com a presagis del doble crim.

L’escena trobada pels agents a les 10.20 hores, quan van irrompre al primer C d’un bloc de sis plantes protegits amb escuts i armilles antibales, semblava de guerra: tres cadàvers amb ferides de bala, sang, una col·lecció d’armes curtes, algunes amb silenciador; ganivets de combat, munició i un uniforme militar.