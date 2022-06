El president electe de Colòmbia, Gustavo Petro, va assegurar diumenge en el seu primer discurs després de guanyar les eleccions que el seu país ha canviat, ja és un altre, i va proposar un «gran acord nacional» per no aprofundir les divisions. «Aquí el que ve és un canvi de veritat, un canvi real, en això comprometem l’existència, la vida mateixa, no trairem aquest electorat que el que ha cridat al país, allò que ha cridat precisament a la història és que a partir d’avui Colòmbia canvia, Colòmbia és una altra», va dir Petro davant una multitud que el va aclamar al Movistar Arena de Bogotà. Amb el 99,99% de les taules informades, l’exalcalde de Bogotà obtenia 11.281.002 vots, equivalents al 50,44% del total, mentre que el seu contrincant, el populista Rodolfo Hernández, va aconseguir 10.580.399 sufragis, corresponents al 47,31%.