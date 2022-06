El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, va admetre ahir que la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre abusos sexuals a menors, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les seves peticions sobre casos que s’investiguen, però no oferirà informació sobre nous casos. Gabilondo va recordar a més que el concordat signat entre l’Estat i el Vaticà implica, entre d’altres, que no es pot obligar l’Església a obrir els seus arxius. Gabilondo va fer aquestes manifestacions al Congrés dels Diputats en la compareixença comparegut per exposar les bases de la investigació.