Ferraz busca contenir un foc que sembla no voler veure. El desastre electoral a Andalusia, inapel·lable, és observat amb preocupació pels dirigents del PSOE i considerat com un senyal clar de canvi de cicle per part del PP, però la direcció federal del partit entén que les dades no són de cap manera «extrapolables» al conjunt d’Espanya ni afecten l’estabilitat ni al present i futur de Pedro Sánchez.

La seva explicació del fiasco del 19-J és que no ha sabut mobilitzar l’electorat progressista i que ha fet mal la divisió entre les candidatures a la seva esquerra. No creu, ara com ara, que hi hagi hagut transvasament de votants seus cap al PP, ni penalització de l’acció del Govern central. Ni entén que calgui fer canvis. A l’única cosa a què sí que s’obre la cúpula de Sánchez és a una «reflexió» per analitzar què ha passat i per què no va acudir a les urnes el seu electorat. Poc més. Amb tot, al partit nombrosos responsables demanen un cop de timó al president per girar «dinàmiques» i afrontar amb més garanties les municipals i autonòmiques de maig del 2023 i les generals de finals del pròxim any.

Sánchez es va reafirmar davant dels seus a la reunió de l’executiva federal d’ahir: els va traslladar que els seus plans tiren endavant. Que el Govern està «fort i sòlid» i que «hi ha legislatura fins al final», segons va resumir posteriorment el portaveu de la cúpula, el diputat de Jaén Felipe Sicília. Més enllà d’aquesta declaració de principis, la cita a la seu de Ferraz, que es va allargar durant gairebé tres hores –més del previst, pel nombre d’intervencions–, va servir perquè es constatés la necessitat de «reflexió». La van expressar alguns membres a l’entrada i a la sortida i la va esementar el mateix Sicília davant els periodistes.

Les dades de les eleccions autonòmiques andaluses d’aquest diumenge (30 escons, tres menys que el 2018; 883.707 sufragis, 127.182 menys, i el 24,09% de les paperetes, 3,85 punts menys) no són «uns bons resultats», va dir, i ara toca «reflexionar» sobre què ha passat i treure «conclusions» que portin a explicar per què el PSOE no ha estat capaç de «mobilitzar» el seu electorat, que aquest cop «s’ha tornat a quedar a casa», ja que a les últimes regionals «hi va haver una baixa participació» que ha continuat en aquestes urnes.

Amb tot, fa quatre anys els socialistes van ser primera força i ara són segona i a 19 punts del PP, que ha obtingut un triomf històric, una folgada majoria absoluta que permetrà a Juanma Moreno governar sense els lligams de Vox. Així, segons el portaveu, el partit té ha d’aconseguir «demostrar amb fets» que l’alternativa al PP de Moreno és el PSOE.

La segona raó per al fracàs, va continuar Sicilia, és que ha impactat la divisió de les esquerres en dues candidatures, Per Andalusia (liderada per Inma Nieto, i en què es van integrar, entre d’altres, Podem i IU) i Endavant Andalusia (encapçalada per Teresa Rodríguez). A més, els socialistes creuen que «segurament el projecte de Juan Espadas», el candidat triat per Sánchez per rellevar Susana Díaz, «no ha tingut temps per consolidar-se». Set mesos des que va assumir amb plens poders les regnes del PSOE-A, repetia anit la sotssecretària general, Adriana Lastra. Al partit hi ha la convicció que es va arribar tard a reemplaçar Díaz, i mentrestant, en plena pandèmia, es va deixar a Moreno treure lluentor al seu perfil moderat i ocupar la centralitat que abans era patrimoni del PSOE.