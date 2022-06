La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran avui a Madrid, tal com ha pogut saber l’ACN. Vilagrà traslladarà al seu homòleg espanyol la llista de greuges sobre incompliments. La consellera també espera que Bolaños li expliqui què vol fer l’executiu de Pedro Sánchez per recuperar la majoria de la investidura. A la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va avisar que la reunió entre Vilagrà i Bolaños «no normalitza» les relacions entre els dos executius, sinó que abordarà si es pot «superar el bloqueig».

La trobada s’emmarca en la torna de la reunió que tots dos van fer al Palau de la Generalitat el 24 d’abril, després de l’esclat del Catalangate. El Govern espera que, després de les eleccions d’Andalusia de diumenge passat, la Moncloa reprengui el diàleg.

Fonts del departament de Presidència consultades per l’ACN afegeixen que la reunió d’avui ha de servir per abordar la situació de «bloqueig» entre tots dos governs. Després del cas Pegasus i d’una «acumulació de fets» dels darrers dies, la confiança entre la Generalitat i la Moncloa s’ha «deteriorat encara més», segons constaten des de Palau. Batet assegura que Junts «no sabia res» de la reunió entre Vilagrà i Bolaños i retreu a ERC que no els n’informés

D’altra banda, el president parlamentari de Junts, Albert Batet, va assegurar que el seu grup «no sabia res» de la reunió entre Vilagrà i Bolaños, d’avui. En roda de premsa Batet va criticar que ERC no els informés de la trobada i va remarcar que just dilluns havien tingut una reunió de coordinació entre els dos partits i no es va parlar de la qüestió. «Sembla que alguns volen passar de la taula de diàleg a la tauleta, i aquí nosaltres ja no hi cabem», va recriminar Batet, que va assegurar que per part de Junts les relacions amb el Ggovern espanyol segueixen «congelades» després de l’esclat del Catalangate.