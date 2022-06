Mónica Oltra va anunciar ahir la seva dimissió com a vicepresidenta del Consell i com a diputada a les Corts. La coportaveu de Compromís va anunciar que deica la primera línia política en una roda de premsa sorpresa que va substituir l’executiva de la formació en què s’havia d’abordar el seu futur. Escortada pels líders dels partits que formen Compromís, Àgueda Micó (Més), Juan Ponce (Verds) i Alberto Ibáñez (Iniciativa), va assegurar que marxa «per no comprometre el canvi que es va iniciar el 2015».

La fins ara número dos de l’executiu autonòmic va explicar que deixa el Govern valencià per no donar «la coartada a ningú», en referència a Puig, perquè faci fora Compromís del Consell. Així, va incidir que el seu adeu és perquè no «es reverteixi el procés de canvi que es va iniciar el 2015 perquè no hi ha Botànic sense Compromís». «No donaré la coartada al PSOE perquè el cap del consell expulsi Compromís del govern», va indicar Oltra, que va criticar que mai ha esperat que Puig li doni suport un cop confirmada la imputació, que es va concretar dijous passat. Oltra va assegurar amb la veu entretallada que aquest moment passarà a la història «de la infàmia judicial i mediàtica d’aquest país, que té un problema». El que més sent i el que vol evitar és que puguin guanyar «els dolents», va dir entre llàgrimes. «Me’n vaig amb la cara ben alta sabent que s’ha comès una infàmia», va dir. També va indicar que no havia comunicat al president de la Generalitat la decisió i que ho feia en aquell moment a través dels mitjans de comunicació. D’altra banda, Ana Mas, diputada i coportaveu de la coalició, es perfila com la pròxima vicepresidenta al capdavant d’Igualtat.