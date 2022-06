El conseller d’Economia, Jaume Giró, va presentar ahir una denúncia a la Fiscalia contra l’expresidenta del PPC Alícia Sánchez-Camacho i l’excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo per haver-lo espiat i intervingut les comunicacions dins l’Operació Catalunya. Giró els denuncia per revelació de secrets, malversació de fons públics i organització criminal i no tanca la porta que s’investiguin més responsables de l’espionatge, com l’exsecretària general del PP espanyol i exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Camacho és senadora per designació de l’Assemblea de Madrid, i per tant el cas hauria de ser instruït pel Tribunal Suprem.

La denúncia es basa en les gravacions fetes per Villarejo en converses amb Sánchez-Camacho, publicades recentment. En una del novembre del 2012, dies abans de les eleccions al Parlament, la líder popular catalana va facilitar a Villarejo noms i telèfons mòbils de persones properes a l’independentisme.