Més de mil persones van morir i 1.500 més van resultar ferides en el terratrèmol de 5,9 graus que va sacsejar la matinada d’ahir l’est de l’Afganistan, on en el districte més afectat el 70% dels habitatges van quedar destruïts o danyats, mentre els equips de rescat intentaven ahir localitzar supervivents sota els enderrocs.

El sisme va sorprendre la gent mentre dormia, amb poc temps per fugir a l’exterior dels seus fràgils habitatges de tova en les remotes províncies orientals de Khost, on es va registrar l’epicentre, o Paktika, la més afectada per la tragèdia. El nombre de morts ascendeix a 1.030, però les autoritats adverteixen que les xifres podrien augmentar a mesura que avancen les tasques de rescat, mentre com mana la tradició islàmica els enterraments massius van començar, sense temps a vetllar al cadàver.

El Departament d’Informació i Cultura de Paktika va assegurar a l’agència de notícies estatal afganesa Bakhtar que només als districtes de Gayan i Barmal d’aquesta província, més de 1.000 persones van morir i més de 1.500 van resultar ferides, sense aportar més detalls. Prèviament, un portaveu del Ministeri de Gestió i Resposta de Desastres afganès, Mohammad Nasim Haqqani, va dir a Efe que a Khost havien mort 25 persones, mentre que a la província oriental de Nangarhar en van morir cinc més.

El Govern dels talibans va ordenar posar tots els seus recursos a disposició per a atendre els afectats en la pitjor catàstrofe registrada al país asiàtic en dècades.

Diverses organitzacions humanitàries ja treballen sobre el terreny en coordinació amb les autoritats locals per intentar rescatar a possibles supervivents de la catàstrofe i atendre els afectats, segons va informar en un comunicat l’Oficina de l’ONU per a la per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA).