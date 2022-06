La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, van pactar ahir que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin «abans de vacances», tot i que no s’ha concretat cap data. També van acordar «treballar noves garanties» per reprendre la negociació. Van ser dos dels acords que va sortir de la reunió que tots dos van mantenir a la Moncloa, que va durar unes dues hores. En roda de premsa després de la trobada, Vilagrà va assegurar que «s’ha iniciat el procés per obrir l’agenda de la desjudicialització» i va dir que confia que «els resultats es vegin en breu» i es pugui restablir les relacions.

D’altra banda, la santpedorenca es va referir a les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a EuropaPress, en què criticava que amb la reunió es «blanqueja» la repressió. «De debò algú pensa que som aquí per blanquejar la repressió? A nosaltres ens voten per ser útils i fer política, no per fer declaracions i proclames», va replicar.

Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar que la reunió obre un «nou temps» en les relacions entre els dos executius, tot i que va admetre que es mantenen les discrepàncies entre els dos governs sobre el cas d’espionatge amb Pegasus, i que la trobada tampoc no havia servit per tancar la data de la reunió entre els presidents Sánchez i Aragonès, o per reunir la taula de diàleg. L’única concreció, va admetre, és que en les pròximes setmanes els dos executius treballaran en un «acord marc» que contindrà els «principis» i «metodologies» de la taula de diàleg, és a dir, les «garanties» de la negociació.

El ministre de la Presidència va assegurar que la reunió ha marcat l’inici d’una nova etapa de retrobament entre els dos executius que es concretarà en aquest «acord marc» que a la pràctica posa el comptador a zero de la taula de diàleg.

Segons Bolaños, va ser una reunió cordial, sincera i constructiva mitjançant la qual els dos governs «reprenen la relació» i «l’horitzó de futur», perquè «les dificultats no han de ser un pretext per abandonar el diàleg». «Avui és un exemple del mètode del diàleg».

L’única concreció de la trobada és que els equips dels dos governs treballaran en les pròximes setmanes en un aquest document que establirà les bases de la negociació política. L’acord, segons Bolaños, «contindrà els principis i la metodologia de la taula de diàleg». Segons el ministre de la presidència, els principis que regiran aquest acord són: «La defensa a ultrança del diàleg», la recerca de «solucions polítiques i acords entre governs i entre representants de la política catalana» sense «judicialitzar la política», i «el ple respecte a tots els plantejaments i posicions polítiques, encara que siguin molt distants, perquè en democràcia totes les idees són possibles».