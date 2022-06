La Generalitat de Catalunya presentarà en els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol (COE) una proposta tècnica de candidatura en solitari als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 o del 2034, ja que Catalunya està «preparada» i té «opcions guanyadores» per acollir aquesta cita esportiva.

El president del COE, Alejandro Blanco, va confirmar aquesta setmana que no presentarà davant el Comitè Olímpic Internacional (COI) cap candidatura espanyola als Jocs del 2030, davant la impossibilitat de posar d’acord Aragó i Catalunya per presentar un projecte conjunt al Pirineu, i va acusar el president d’Aragó, el socialista Javier Lambán, de mentir i «no respectar» l’acord tècnic al que s’havia arribat per a una candidatura conjunta.

Però en declaracions ahir a Rac1, la consellera catalana de Presidència, Laura Vilagrà, va confirmar que, malgrat el fracàs de les negociacions, el Govern català no desisteix en la seva intenció de presentar una candidatura en solitari per als Jocs del 2030, sense descartar tampoc els del 2034. «Seria un error no anar al 2030, perquè tenim opcions guanyadores, una bona candidatura, i si no pot ser amb Aragó, nosaltres sols podem liderar-la. No depèn de nosaltres, sinó que l’agenda la marca el COE. Però, per nosaltres, sí», va dir Vilagrà sobre la voluntat de proposar aquesta candidatura catalana.

La consellera va explicar que la Generalitat ja ha traslladat al COE la seva «predisposició» a presentar aquesta candidatura, fonamentada a més en el fet que el Comitè Internacional «va dir que els agradaria tenir una candidatura europea sobre la taula» per al 2030. «Però som un govern que no vol perdre opcions. Per tant, estarem tant per al 2030 com per al 2034», va assenyalar la consellera, que va recordar que la setmana passada va encarregar a Mònica Bosch, directora de l’Oficina Tècnica de la Generalitat per al projecte dels Jocs, que ultimés una proposta tècnica de candidatura en solitari per poder-la presentar davant el COE.

La santpedorenca va apuntar que els pròxims dies la Generalitat tindrà aquesta proposta tècnica i, de fet, dilluns que ve convocarà la taula territorial, formada per alcaldes i consells comarcals del Pirineu, per presentar-los aquesta proposta, debatre-la, introduir-hi canvis que siguin necessaris i validar-la. «I, llavors, la presentarem al COE», va avançar.

Vilagrà, que ha comandat per part de la Generalitat les negociacions dels últims mesos amb el COE, Aragó i el Govern central, va afirmar que Catalunya ha estat «sempre seriosa» i ha presentat «propostes coherents, tant tècniques com esportives», per la qual cosa ha fet una crida a «aprofitar aquesta oportunitat». «Estem preparats i plantegem tots els actius que tenim. Ara la partida ha canviat. Fins a abans-d’ahir teníem una partida amb Aragó i estàvem en un guirigall. Ara estem en una partida més tranquil·la, cal baixar la pilota a terra, tenir mirada llarga, una estratègia a mitjà termini i tranquil·litat perquè pugui sortir la candidatura», ha asseverat.

La consellera, que va lamentar la «bel·ligerància contra Catalunya» per part de Javier Lambán.