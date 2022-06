El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), demanarà «explicacions» al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la reunió prevista amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i va advocar per fer-li «perdre votacions» al PSOE al Congrés.

Puigneró va indicar, en unes declaracions al Parlament, que demanarà «les pertinents explicacions al president Aragonès sobre la reunió amb Sánchez, perquè no tenim cap informació» sobre aquest tema «i només sabem que es produirà, però no quan ni l’ordre del dia».

Segons el vicepresident, es va assabentar de la futura trobada de presidents mitjançant la roda de premsa de la consellera Laura Vilagrà, després de la reunió que va mantenir amb el ministre Félix Bolaños a la Moncloa. Puigneró va recordar l’anunci de fa temps del Govern que congelava les seves relacions amb l’executiu central fins que aquest no donés explicacions i hi hagués «dimissions» per l’afer de l’espionatge polític. «Vull entendre –va assenyalar–- que aquesta reunió no ha servit per iniciar un procés de descongelació amb el Govern de l’Estat, perquè no hi ha cap element que ens faci veure que les relacions han de descongelar-se». «Al contrari –va lamentar el vicepresident–, no només no hi ha hagut ni explicacions ni dimissions, sinó que tampoc s’ha aturat l’ofensiva contra el català» i s’ha fet públic el baix nivell de compliment de les inversions de l’Estat a Catalunya.

Segons Puigneró, amb el PSOE de Sánchez «són necessàries menys reunions i més fer-li perdre votacions al Congrés» perquè «desgraciadament és l’únic diàleg que entén Sánchez». Va considerar, en aquest sentit, que «les bones paraules estan molt bé, però només reaccionen quan perden votacions al Congrés», va insistir.