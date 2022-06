Els caps d’Estat i de Govern de la UE van donar suport ahir l’adhesió de Croàcia a la moneda única, després del vistiplau emès per la Comissió Europea aquest mes en considerar que compleix amb els criteris d’estabilitat financera i de compliments de tractats i després de rebre suport dels ministres d’Economia i Finances de la UE i de l’eurozona.

Els líders europeus han secundat la recomanació emesa per Brussel·les perquè Croàcia passi a adoptar la moneda única l’1 de gener del 2023 encara que el procés no conclourà fins que els Vint-i-set, prèvia consulta al Parlament Europeu i al Banc Central Europeu, adoptin tres actes legislatius que permetin a Croàcia unir-se a l’euro, previst per al mes de juliol.

«L’euro és l’expressió monetària del nostre destí comú i ha estat part del nostre somni europeu», va indicar en una publicació a Twitter el president del Consell, Charles Michel, que va felicitar el primer ministre croat, Andrej Plenkovic. Per part seva, Plenkovic va expressar també en una publicació en Twitter que l’1 de gener de 2023 Croàcia aconseguirà un objectiu «estratègic» amb la seva entrada a l’Eurozona i que els ciutadans i l’economia del país es beneficiaran d’això.

A principis de juny, la Comissió Europea va indicar que Croàcia estarà llesta per entrar en el 2023, en el seu informe de Convergència en el qual avalua el progrés efectuat pels països candidats a unir-se a l’euro entre els quals figuren Suècia, Bulgària, República Txeca, Hongria, Polònia i Romania, a més, de Croàcia, els set Estats membre legalment compromesos a adoptar la moneda del mercat únic.