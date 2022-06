Els votants britànics han castigat contundentment a les urnes els escàndols de Boris Johnson. La pressió augmenta de nou perquè el primer ministre dimiteixi després que el Partit Conservador perdés dijous dos escons a la Cambra dels Comuns en dues eleccions parcials en punts molt diferents d’Anglaterra.

Els comicis eren el primer test electoral després del ‘partygate’ i el resultat mostra l’enorme repudi i l’animositat dels ciutadans contra Johnson. El líder del Partit Conservador, Oliver Dowden, va presentar la seva renúncia després de conèixer-se els resultats. «Els nostres simpatitzants estan consternats i decebuts pels últims esdeveniments i comparteixo aquests sentiments. No podem seguir com si no passés res. Algú ha d’assumir la seva responsabilitat», afirma en la seva carta de dimissió al primer ministre. Johnson, de viatge oficial a Ruanda, ja va anticipar dijous que no dimitiria, encara que es produís una doble derrota. Després de conèixer el resultat va afirmar que no intenta «minimitzar la importància del que els votants han dit», però atribueix l’ocorregut a les dificultats per la puja del cost de la vida. La qüestió ara és si hi haurà més dimissions al seu govern per forçar-lo a marxar-se o si el Partit trobarà la manera de desfer-se’n. Un dels escons en joc era el de Tiverton and Honiton un districte electoral a Devon, que ha votat conservador des de fa gairebé un segle. El 2019 el partit va obtenir una majoria de gairebé 25.000 vots, que ha quedat ara escombrat amb la victòria del candidat liberal per més de 6.000 vots.