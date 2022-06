A Espanya s’han practicat un total de de 180 eutanàsies i 22 d’aquestes persones han donat els seus òrgans en el primer any d’aplicació de la llei. «Gràcies a aquesta generositat s’han pogut realitzar 68 trasplantaments», segons va ressaltar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en l’acte commemoratiu ‘Un any de la llei de l’eutanàsia’ amb motiu del primer aniversari de l’entrada en vigor d’una normativa que va col·locar Espanya en la primera línia dels països que ofereixen la prestació. La ministra va demanar a les comunitats que vagin «al mateix ritme» perquè totes les persones tinguin els mateixos drets «visquin on visquin».

Darias es va congratular de «una cosa molt especial»: un any de la prestació d’un dret inclòs al Sistema Nacional de Salut després d’una «demanda històrica». «Entre tots hem contribuït a una societat més humana, justa i decent». Així mateix, va indicar que és «la culminació d’un procés col·lectiu» i va lloar el «treball incansable de moltes persones; de pacients i familiars que els van acompanyar en aquest viatge, però també del personal sanitari». Amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Sistema Nacional de Salut «és més inclusiu i universal ja que ha inclòs aquest dret com una prestació més de la cartera de serveis. Es tracta de la culminació d’un procés col·lectiu, d’una reivindicació de molt de temps enrere que el Govern de Pedro Sánchez ha donat resposta», va subratllar Darias. Amb tot, segons l’associació Dret a Morir Dignament (DMD) el compliment de la llei ha estat molt desigual en funció del territori. Catalunya i País Basc se situen al capdavant, amb 60 i 25 eutanàsies respectivament.