Queden només unes hores perquè el Consell de Ministres aprovi el segon paquet de mesures de resposta a la guerra d’Ucraïna i hi ha poques certeses sobre els detalls perquè els socis de PSOE i Unides Podem continuen negociant. Però almenys sí que se’n sap una qüestió clau: la durada temporal. El reial decret llei que avui acordarà el Govern tindrà una validesa de sis mesos, segons va anunciar ahir el president, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, i no de tres, com en un primer moment va avançar ell mateix. És a dir, que les mesures s’allargaran fins al 31 de desembre.

Unides Podem havia lluitat per aquesta pròrroga de sis mesos, i els socialistes parlaven aquests dies del marc temporal que havia fixat el president, encara que sense tancar totalment la porta a aquesta opció. Finalment, la tesi morada preval. Sánchez, en roda de premsa a la capital belga al final del Consell Europeu, va al·legar que després d’una primera avaluació del decret anticrisi que va entrar en vigor a l’abril i la vigència del qual conclou el 30 de juny, «en diàleg» amb els sectors afectats i també amb els grups, el Govern ha «entès convenient prolongar i estendre» les mesures fins al 31 de desembre del 2022.

El president no va voler entrar al detall dels continguts del decret, tampoc en el torn de preguntes, i es va escudar que serà ell qui les explicarà avui en acabar la reunió extraordinària del gabinet. Però va donar algunes pinzellades sobre la filosofia que inspirarà el decret, que contindrà mesures «coherents» amb les aprovades fins ara. En primer lloc, es buscarà protegir les famílies i els consumidors que han esdevingut «vulnerables» per l’alça dels preus. Dos, fer costat als sectors específics afectats (com els mil milions per al transport). Tres, apostar per les rebaixes «selectives» d’impostos per «esmorteir» la inflació, calaix on cap la nova baixada de l’IVA de la factura de la llum anunciada dimecres per ell al Congrés, del 10% al 5%. I quatre, continuar amb l’ «agenda transformadora» (impuls a l’eficiència energètica, l’autoconsum i les renovables).

En aquest punt, Sánchez va llançar un missatge rellevant, per intentar empatitzar amb els ciutadans: «Sabem que la inflació està alta, però aquest Govern sap molt bé per a qui governa. Sabem molt bé que hi ha altres sectors que volen mantenir un‘statu quo i uns privilegis. Però això aquest Govern no ho farà, sabem per a qui governem», per a famílies, empreses i la indústria.

Aquest era un avís clar a les elèctriques i petrolieres a qui l’Executiu aplicarà un recàrrec fiscal, encara que en principi no es preveu que es canalitzi en el text d’avui. Hisenda ha defensat que està molt «limitat» tocar impostos per decret llei, i aposta per explorar una altra via, com una tramitació per llei ordinària. Els morats pressionen al seu torn perquè la retallada a les empreses energètiques s’aprovi com més aviat millor. Per més que se li va preguntar, no hi va haver manera: el líder socialista només va garantir que avui «hi haurà decret».

La negociació del decret llei està generant una enorme tensió entre els socis, fins al punt que cap de les mesures noves posades sobre la taula –xec per als més vulnerables, subvenció al transport públic, l’extensió d’ajudes a més sectors afectats...– està decidida, segons incideixen fonts de la Moncloa. Sánchez ha decidit posar el turbo després de la garrotada de les eleccions autonòmiques andaluses del 19-J. Al president, per cert, se li va preguntar si feia autocrítica del cop a les urnes, però ell es va limitar a traslladar als andalusos que l’Executiu «cooperarà amb la Junta en el seu benefici».