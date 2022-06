Entitats com Caminando Fronteras van elevar ahir fins a 37 el nombre de víctimes mortals en l’intent de divendres d’entrar a Melilla a través del Marroc.

La gendarmeria marroquina va reprimir les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat amb antidisturbis i gasos lacrimògens. Era el primer intent massiu de saltar la tanca que separa la localitat espanyola del Marroc després de la represa de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i després que La Moncloa canviés el seu posicionament històric sobre el Sàhara Occidental, que ara considera un territori marroquí. Hi ha més de 300 ferits.

Ahir, el Govern va apuntar a les màfies com les úniques responsables del «violent assalt» a la tanca de Melilla i va tornar a valorar la col·laboració dels agents marroquins per neutralitzar-lo, però alguns partits demanen més transparència sobre un succés que les ONG no es cansen de denunciar.

«Si hi ha un responsable de tot el que ha succeït en aquesta frontera són les màfies que trafiquen amb éssers humans», va dir el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari que va aprovar noves mesures per fer front a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna. Ho va fer després de ser preguntat si mantenia la seva felicitació al Marroc per l’«extraordinari treball de la gendarmeria» en repel·lir l’assalt.

En el succés, 133 persones van aconseguir creuar la tanca; d’aquests, 57 van acabar ferits i un d’ells romania ahir ingressat a l’Hospital Comarcal de Melilla, mentre que un dels agents que custodiava el perímetre fronterer ha hagut de ser baixa per al servei.

Diversos operaris van estar al llarg del matí reparant els danys que va sofrir la infraestructura del pas fronterer durant el salt a la tanca, en el qual al voltant de 500 immigrants van forçar una de les portes i van saltar per la part de la teulada. Sánchez va qualificar el succeït com a «violent assalt contra la integritat territorial d’Espanya», i va precisar que el primer que va fer divendres va ser mostrar la seva solidaritat i reivindicar el treball que van fer les forces i cossos de seguretat de l’Estat, però va recordar que els agents espanyols van treballar coordinadament amb els de la gendarmeria marroquina.

Per al líder de Més País, Íñigo Errejón, la felicitació de Sánchez a les autoritats marroquines és «horrible». «Les imatges que arriben de la frontera marroquina són horribles. I és horrible que el Govern feliciti la policia marroquina. Això és el que es va comprar amb l’abandó del poble sahrauí?», va escriure a Twitter. També l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va dir morir «de vergonya» davant el «racisme institucional» que, al seu judici, exhibeix el Govern espanyol. De la mateixa manera, les ONG continuen recelant de l’actuació policial i criticant durament el que ha succeït. És el cas de l’associació Elín, una de les més actives a Ceuta amb la immigració irregular, que ha condemnat la situació de «violència» i ha censurat la «repressió violenta». I el Consell General de l’Advocacia va assenyalat que siguin quines siguin les polítiques que s’adoptin, la mort durant el trànsit migratori «suposa un fort cop a les consciències dels països desenvolupats».