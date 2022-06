La passatgera d’un turisme va morir ahir diumenge a la tarda en un accident de trànsit a l’autopista AP-7, al seu pas per Sant Celoni (Vallès Oriental). Segons el Servei Català de Trànsit, hi va haver una col·lisió entre el cotxe i un autocar al voltant de les 16.40 hores i, com a conseqüència de l’accident, va morir una dona i els altres ocupants del turisme van resultar ferits: una menor en estat crític, una dona greu i un home menys greu. Els Bombers de la Generalitat van haver d’excarcerar-los del vehicle i a tots tres se’ls va traslladar a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. No hi va haver ferits entre els ocupants de l’autocar, que van rebutjar in situ l’atenció del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Arran de l’accident es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i sis unitats del SEM, entre els quals l’helicòpter medicalitzat. La topada, al punt quilomètric 100, va obligar a tallar momentàniament la circulació cap al sud a l’autopista.