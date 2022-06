Els dos socis del Govern, ERC i JxCat, han pactat millorar el seu nivell de comunicació interna sobre qüestions espinoses -com la relació amb el Govern- i mantenir les seves discrepàncies en un pla discret, per evitar desacords públics.

Així ho va explicar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després que els socis independentistes protagonitzessin un nou xoc públic arran de la reunió entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, de dimecres passat a Madrid per intentar reconduir la relació entre tots dos governs.

De la convocatòria d’aquesta trobada, anunciada per Plaja a la roda de premsa de dimarts passat, ERC va informar els seus socis només unes hores abans d’explicar-ho públicament, cosa que va enutjar JxCat, que a més no està d’acord amb «descongelar» les relacions amb el govern de Pedro Sánchez sense que s’hagi resolt el cas d’espionatge a independentistes, i encara menys fer-ho «unilateralment» . Aquest cap de setmana, la presidenta del Parlament i líder de JxCat, Laura Borràs, va instar els republicans a «consensuar» les decisions que concerneixen el conjunt del Govern, i ahir va insistir en això el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius.

Per intentar llimar asprors, aquesta qüestió va ser abordada dilluns a la reunió de l’òrgan de coordinació al màxim nivell que comparteixen ERC i JxCat i, ahir, la portaveu del Govern va admetre que totes dues parts s’han compromès a posar-hi remei. «Em consta que en les últimes hores s’ha abordat la qüestió», va explicar Plaja, que va destacar el «compromís» no només del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, sinó de les seves formacions, de «fer el màxim traspàs d’informació quan hi hagi alguna trobada com la de la setmana passada» entre Bolaños i Vilagrà.

A més de proposar-se millorar l’intercanvi d’informació sobre les reunions amb el Govern, ERC i JxCat també s’han compromès a «tractar de manera discreta i privada les possibles diferències i discrepàncies sobre la qüestió que pugui haver-hi». Plaja va admetre que s’ha fet autocrítica en la comunicació entre socis: «Sempre en tot hi ha possibilitats de millora. Els òrgans de coordinació funcionen, però segur que poden funcionar encara millor. És el que es va parlar ahir i al que es van emplaçar els socis: a fer un esforç perquè la coordinació sigui millor».

I encara que va recordar que al Govern «ningú va per lliure» i les decisions es prenen de forma «consensuada», més enllà de «disparitat de criteris o desavinences sobre temes», sí que va puntualitzar que Aragonès té «llibertat absoluta d’agenda» i la seva activitat institucional té «vida pròpia».