El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per la publicació en un article del diari La Razón de la foto del DNI de jutges que s’havien mostrat a favor del dret a decidir, entre els quals l’exdegana dels jutjats de Manresa. A la sentència publicada ahir, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que s’ha vulnerat el dret a la intimitat dels magistrats que apareixien en l’article «La conspiració dels 33 jutges sobiranistes» publicat el març del 2014. Segons el TEDH, el sol fet que existissin informes policials dels jutges «recollits sense ser d’acord amb cap llei» ja és una violació del seu dret a la intimitat. El tribunal subratlla que l’Estat tenia «l’obligació de protegir activament els individus d’interferències arbitràries per part de les autoritats en la seva privacitat», cosa que considera que no va fer. Sobre els informes policials, el TEDH apunta que no hi ha cap «disposició legal» a l’Estat que permeti autoritzar aquest tipus d’informes si no estan relacionats amb un delicte».