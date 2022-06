La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació per determinar si l’actual conseller d’Economia, Jaume Giró, va ser espiat el 2012 per l’excomissari de policia José Manuel Villarejo per ordre de l’actual senadora del PP Alícia Sánchez-Camacho, segons va avançar Elnacional.cat i van confirmar a l’ACN fonts de la Fiscalia. Giró va presentar una denúncia la setmana passada, després que transcendissin a la premsa unes gravacions en què se sent la militant popular fer l’encàrrec a l’expolicia. En concret els va denunciar per revelació de secrets, organització criminal i malversació de fons públics. Giró era aleshores director general adjunt de CaixaBank. «Se m’ha espiat només perquè soc independentista», lamentava la setmana passada.

Camacho va donar a Villarejo una llista d’independentistes a qui s’havia d’investigar, entre els quals hi havia el llavors president de la Generalitat, Artur Mas. Es desprèn dels àudios publicats per El Món d’una conversa entre Camacho i Villarejo del 6 de novembre del 2012, en campanya electoral al Parlament. A més, Camacho li va donar el telèfon de Mas. A la llista també hi va incloure l’empresari Carles Sumarroca; Enric Lacalle; l’aleshores director de La Vanguardia, José Antich; Oriol Pujol i Josep Antoni Duran i Lleida.