La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar ahir en roda de premsa que es treballa amb el fet que la reunió entre els presidents català, Pere Aragonès, i espanyol, Pedro Sánchez, es durà a terme abans del mes d’agost, però va assegurar, en relació amb les crítiques de Junts a les reunions amb el Govern, que les relacions entre tots dos executius no estan descongelades: «No hi ha motius per descongelar ni normalitzar» i va emmarcar les reunions entre la consellera de la vicepresidència, Laura Vilagrà, i del ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la que tindrà lloc entre tots dos presidents en un context de «fase prèvia per a veure si es poden descongelar aquestes relacions».

Plaja, a més, va advertir a Junts, que dilluns va exigir consensuar aquesta possible reunió, que «el president és una institució que té vida pròpia, fa l’agenda en funció dels interessos del país, té llibertat absoluta d’agenda».